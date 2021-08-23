МВФ приступив до розподілу 650 млрд доларів. Україна отримає частину з них

Міжнародний валютний фонд (МВФ) почав розподіл додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. Україна отримає з них 2,7 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора-розпорядника МВФ Кристаліну Георгієву .

"Найбільший в історії розподіл SDR-близько 650 млрд доларів-набуває чинності сьогодні",- цитує пресслужба МВФ Георгієву.

За її словами, цей розподіл забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи і стане найсильнішим стимулюванням, яке при розумному використанні дозволить боротися з безпрецедентною кризою.

Крім того, зазначила Георгієва, ці асигнування поповнять валютні резерви країн і зменшать їх залежність від більш дорогих внутрішніх або зовнішніх боргів.

Вона нагадала, що SDR розподіляються між країнами пропорційно їх часткам квот в МВФ. В рамках цієї програми Україна отримає 2,7 млрд доларів.