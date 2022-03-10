Україна отримала 1,4 млрд доларів екстреної допомоги МВФ
Міжнародний валютний фонд сьогодні перерахував Україні 1,4 млрд доларів в еквіваленті. Кошти виділені за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook.
"Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України", - зазначив він.
За його словами, остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.