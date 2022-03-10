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Україна отримала 1,4 млрд доларів екстреної допомоги МВФ

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Україна, Четвер 10 березня 2022 13:15
Україна отримала 1,4 млрд доларів екстреної допомоги МВФ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд сьогодні перерахував Україні 1,4 млрд доларів в еквіваленті. Кошти виділені за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

"Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України", - зазначив він.

За його словами, остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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