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Середняк Суперлиги снялся с чемпионата после землетрясения в Турции

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Антакья, Пятница 10 февраля 2023 12:05
Середняк Суперлиги снялся с чемпионата после землетрясения в Турции Фото: "Хатайспор" перед матчем против "Касымпаши" 5 февраля (facebook.com/Hatayspor)
Автор: Антон Федорцив

Недавнее разрушительное землетрясение в Турции нанесло большой удар и по тамошнему спорту. Местный "Хатайспор" решил завершить выступления в сезоне 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fanatik.

Руководство "бело-бордовых" отказалось от продолжения участия в чемпионате Турции. Снятие "Хатайспора" с турнира подтвердил президент местной федерации Мехмет Бююкекши.

"Хатайспор" сегодня направил нам письмо. В нем говорится, что клуб не будет играть свои поединки этого сезона. Также хочет сняться с чемпионата "Газиантеп". Если так произойдет, то мы планируем возобновить игры с 17-ю командами", – объяснил функционер.

Провинция Хатай на юге Турции стала одним из эпицентров стихийного бедствия. Нескольких футболистов и членов тренерского штаба "Хатайспора" спасли из-под завалов. Однако до сих пор остается неизвестной судьба экс-вингера "Ньюкасла" Кристиана Атсу и спортивного директора клуба Танера Савута.

В нынешнем сезоне "Хатайспор" сыграл 21 матч Суперлиги, одержав 6 побед. Команда шла на 14-й строчке турнирной таблицы (23 очка). Предыдущий чемпионат "бело-бордовые" завершили 12-ми.

Мощные землетрясения сотрясли Турцию и Сирию утром 6 февраля. По оперативным данным, жертвами стихийного бедствия стали более 17 тысяч человек. Ранения получили свыше 70 тысяч человек.

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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