Середняк Суперліги знявся з чемпіонату після землетрусу в Туреччині

Нещодавній руйнівний землетрус у Туреччині завдав неабиякого удару і по тамтешньому спорту. Місцевий "Хатайспор" вирішив завершити виступи в сезоні 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fanatik .

Керівництво "біло-бордових" відмовилося від продовження участі в чемпіонаті Туреччини. Зняття "Хатайспора" з турніру підтвердив президент місцевої федерації Мехмет Бююкекші.

"Хатайспор" сьогодні надіслав нам листа. У ньому йдеться про те, що клуб не гратиме свої поєдинки цього сезону. Також хоче знятися з чемпіонату "Газіантеп". Якщо так станеться, то ми плануємо відновити ігри зі 17-ма командами", – пояснив функціонер.

Провінція Хатай на півдні Туреччини стала одним із епіцентрів стихійного лиха. Кількох футболістів і членів тренерського штабу "Хатайспора" врятували з-під завалів. Однак, досі залишається невідомою доля екс-вінгера "Ньюкасла" Крістіана Атсу та спортивного директора клубу Танера Савута.

У нинішньому сезоні "Хатайспор" зіграв 21 матч Суперліги, здобувши 6 перемог. Команда йшла на 14-й сходинці турнірної таблиці (23 очки). Попередній чемпіонат "біло-бордові" завершили 12-ми.

Потужні землетруси сколихнули Туреччину та Сирію вранці 6 лютого. За оперативними даними, жертвами стихійного лиха стали понад 17 тисяч людей. Поранення отримали понад 70 тисяч.