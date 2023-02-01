"Челси" и АПЛ "улетели" в космос: главные цифры зимнего трансферного окна-2023

В ночь на среду зимнее окно переходов для ведущих европейских чемпионатов закрылось. Клубы английской Премьер-лиги в который раз потратили на покупку футболистов больше всех.

Главным нарушителем покоя этой зимой стал лондонский "Челси". Новые боссы "синих" на фоне тяжелой первой половины сезона для команды решили вложиться в кадровые изменения. На "Стэмфорд Бридж" пригласили 8 (!) новых исполнителей.

Самой дорогой покупкой "Челси" стал чемпион мира Энцо Фернандес. Аргентинский хавбек перешел из "Бенфики" за 120 млн евро. Украинский след в трансферных подвигах "синих" связан с Михаилом Мудриком. "Челси" в последний момент перехватил украинца у соседей из "Арсенала" за 70 миллионов (еще 30 млн прописали в качестве бонусов).

Фернандес, кстати, стал самым дорогим трансфером в истории Премьер-лиги. Он на 2,5 млн оказался дороже хавбека "Манчестер Сити" Грилиша, когда тот переходил из "Астон Виллы". В топ-10 переходов всех времен еще два трансфера лондонцев – Лукаку и Фофана.

На фоне этих расходов подписания центрбека Бадьяшиле (38 млн), вингера Мадуэке (35 млн), защитника Густо (30 млн) и других выглядят скромными затеями. В общей сложности "Челси" потратил 329,5 млн евро. Продажа Жоржинью в "Арсенал" за 11,3 млн баланс изменила не слишком.

В этом году "синие" были так щедры, что потратили на трансферы больше, чем испанская Ла Лига, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1 вместе взятые. Если эта четверка чемпионатов отдала за новых футболистов 246 млн в евровалюте, то АПЛ – почти невероятные 824,81 млн.

В топ-двадцатку клубов с наибольшими затратами на трансферы в январе – 12 английских команд. В первой десятке таких собралось 9. Единственный "чужой" в этой компании – марсельский "Олимпик". Провансальцы зимой потратили 40 млн евро на новичков. И украинец Руслан Малиновского здесь не у дел – его "Марсель" арендовал.

Изрядно уложились в кадры команды, борющиеся за выживание в АПЛ – "Саутгемптон" и "Борнмут", которые потратили почти 120 миллионов на двоих. Среди расходов "вишен" и украинец Илья Забарный из киевского "Динамо" (22,7 млн евро), и вингер Уаттара из "Лорьяна" (22,5 млн). А то, что лидер Чемпионшипа "Бернли" потратил наравне с грандами Бразилии и Португалии – симптом.

Напоследок об украинских клубах. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" могут занести себе зимнее трансферное окно в актив, поскольку выгодно продали футболистов. "Горняки" уже заработали 70 млн евро, которые могут со временем превратиться в сотню миллионов, а "бело-синие" – почти 28 млн. Трансферное окно в Украине открыто до 1 марта.

Фото: Главные цифры зимнего трансферного окна-2023 (facebook.com/OneFootball)