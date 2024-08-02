Как будут расти зарплаты украинцев: прогноз НБУ

Конкуренция заставляет работодателей повышать зарплату. Реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2024 года).

Как отмечается в отчете, хотя сжатое предложение рабочей силы сдерживает деятельность предприятий, ограничивая экономическое восстановление, сложная ситуация на рынке труда приводит к улучшению занятости, в частности путем большего привлечения женщин, и стимулирует рост заработных плат.

По данным НБУ, только в I квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,7% г/г. Согласно имеющимся высокочастотным индикаторам, высокие темпы роста зарплат сохранились и во ІІ квартале, несмотря на ухудшение настроений и ожиданий бизнеса как по изменению количества работников, так и затрат на оплату труда.

Улучшение занятости, повышение заработных плат и рост других социальных выплат привели к дальнейшему увеличению реальных доходов населения, а, соответственно, и устойчивому росту потребления, отмечается в отчете.

"Ужесточение конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса. Ожидается, что реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем ", - говорится в прогнозе

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году выросла на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 16,1%, реальной - на 9,7%.

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная - на 5,8%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,7%, реальная - на 2,9%.