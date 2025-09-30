Средняя зарплата украинцев за месяц упала на 600 гривен: кому платят больше всего

В августе 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине (до вычета налогов) составила 25 911 гривен. Это на 588 гривен меньше, чем в июле, когда средняя зарплата составляла 26 499 гривен. Падение в месячном измерении составило 2,2%.



Кто зарабатывает больше всех

Самые высокие зарплаты традиционно получают в сфере информации и телекоммуникаций - 65,2 тысячи гривен. В то же время в этом секторе зафиксировано снижение на 3%.

Вторую позицию по уровню доходов занимает финансовая и страховая деятельность со средней зарплатой 52,3 тысячи гривен. За месяц она сократилась на 6,7%.

В профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составила 33,9 тысячи гривен, что почти не отличается от июльского показателя. Государственное управление и оборона наоборот показали рост - с 33,9 до 35,1 тысячи гривен (+3,6%).

Отрасли с самыми низкими доходами

Меньше всего в Украине зарабатывают в сфере образования - в августе средняя зарплата снизилась на 10% до 14,4 тысячи гривен. Также ниже среднего уровня остаются доходы в сфере искусства, спорта и отдыха (18,5 тысячи гривен) и здравоохранения (18,7 тысячи гривен).

В строительстве средняя зарплата составила 23 тысячи гривен, в сельском хозяйстве - 25,1 тысячи гривен. В обеих сферах зафиксирован небольшой рост.

Общая динамика

Большинство отраслей в августе показали снижение зарплат по сравнению с июлем. Наибольшее падение произошло в образовании (-10%) и здравоохранении (-6,9%).

Вместе с тем в государственном секторе и строительстве доходы выросли.