Зарплаты чиновников превышают 60 тысяч гривен, в четырех ведомствах платят более 90

Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут медленнее инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина .

В августе 2025 года средняя зарплата государственных служащих составила 61,6 тысячи гривен. Это более чем втрое больше, чем средняя по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, составляла 19,8 тысячи гривен.

За последний год зарплаты чиновников выросли на 8,6% (55,8 тысячи гривен в августе 2024 года). В то же время зарплата росла медленнее, чем инфляция за этот период (13,2%).

Лидеры по уровню оплаты

По данным Минфина, в августе в центральных госорганах зарплату получали 22 904 человека.

Самые большие зарплаты в августе получали сотрудники Антимонопольного комитета - 97,5 тысячи гривен. Почти столько же насчитали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции - 97,1 тысячи гривен.

На третьем месте оказалась Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где средняя зарплата составила 94,3 тысячи гривен.

Высокие выплаты также зафиксированы в Государственной таможенной службе (90,1 тысячи гривен), Фонде госимущества (89,9 тысячи гривен), Аппарате Верховной Рады (85,3 тысячи гривен) и Секретариате Кабмина (81,7 тысячи гривен).



Зарплаты руководителей

Зарплаты топ-руководства государственных органов (495 человек) существенно превышали средние показатели и составили 131,2 тысячи гривен.

В НАПК средняя зарплата руководителей в августе составила 366,6 тысячи гривен.

В Министерстве национального единства этот показатель составлял 289 тысяч гривен, в Фонде госимущества - 284,6 тысячи гривен, а в Нацагентстве по вопросам выявления и управления активами - 255,9 тысячи гривен.

Также более 200 тысяч гривен получали руководители Счетной палаты (209 тысяч гривен) и Антимонопольного комитета (201,8 тысячи гривен).

