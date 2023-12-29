Кабмин утвердил новую систему зарплат госслужащих, которая позволит сэкономить 8 млрд гривен

Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Правительство продолжает реформу государственного управления. Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов", - сказал он.

По его словам, теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% – премии.

"Никто из руководителей теперь по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты", - сказал он.

По его словам новая система охватит как государственные органы с юрисдикцией на всю Украину (министерства, Секретариат Кабмина, Офис президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).

Одновременно с 1 января правительство сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.

"Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит нам сохранить около 8 млрд гривен бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны", - сказал он.

Повышение зарплат бюджетников

Напомним, Кабинет министров планирует повышение должностных окладов (тарифных ставок) работников бюджетной сферы в связи с повышением на законодательном уровне размера минимальной заработной платы. Зарплаты вырастут с 1 января и с 1 апреля.

Предлагается установить, что с 1 января 2024 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС - 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3 600 гривен.

Также планируется упорядочить схемы должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки. Новые схемы планируется ввести с 2025 года и пересмотреть действующую систему надбавок и доплат "для сбалансирования возможностей государственного и местных бюджетов". Таким образом, новая грейдинговая система предусматривает сокращение зарплат.