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Среди тем - Украина. Эрдоган и Путин созвонились: все детали

Фото: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий канал TRT Haber.

реализацию зернового соглашения, благодаря которому происходит экспорт украинского продовольствия, что был ранее заблокирован Россией.

Турецкий президент выразил инициативу, что в рамках "зернового коридора" можно начать работать и над экспортом разных продуктов питания, а постепенно и других товаров.

Кроме того, Эрдоган

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган