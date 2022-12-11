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Серед тем - Україна. Ердоган і Путін зідзвонилися: всі деталі

Фото: турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган та глава Кремля Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили двосторонні відносини, а також Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький канал TRT Haber.

реалізацію зернової угоди, завдяки, якій здійснюється експорт українського продовольства, який блокувався через Росію.

Турецький президент висловив ініціативу, що в рамках "зернового коридору" можна почати працювати й над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів.

Крім того, Ердоган

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган