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Среди главных тем Украина. Премьер Японии инициировал ряд встреч перед саммитом G7

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Токио, Вторник 04 апреля 2023 06:14
Среди главных тем Украина. Премьер Японии инициировал ряд встреч перед саммитом G7 Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В преддверии саммита стран G7, Япония начнет проводить серию министерских встреч, стремясь возглавить обсуждение ряда вопросов, среди которых вторжение РФ в Украину, проблемы с энергоснабжением и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В преддверии трехдневного саммита G7, который состоится 19 мая, запланировано девять министерских встреч, которые предоставят материалы для обсуждений.

Первой ожидается двухдневная встреча министров, отвечающих за вопросы климата, энергетики и окружающей среды, которая состоится 15 апреля в Саппоро, самой северной префектуре Хоккайдо.

Среди тем для обсуждения будут усилия по обеспечению энергетической безопасности и достижению нейтрализации выбросов углерода при сохранении экономического роста. Война России привела к росту цен на нефть и природный газ во всем мире, заставляя страны диверсифицировать поставки энергоносителей, в том числе путем внедрения возобновляемых источников энергии.

На три дня, начиная с 16 апреля, министры иностранных дел G7 соберутся в курортном городе Каруидзава префектуры Нагано, чтобы подтвердить свое единство в решении проблем безопасности, исходящих от России и Китая.

Министры финансов и управляющие центральными банками проведут переговоры в Ниигате с 11 по 13 мая, примерно за неделю до саммита в Хиросиме. Финансовые руководители, вероятно, будут говорить об ужесточении регулирования криптовалютного сектора с целью повышения прозрачности бизнеса и защиты прав потребителей.

Ожидается, что на двухдневном совещании министров сельского хозяйства, которое пройдет 22 апреля в городе Миядзаки, в дискуссиях будут доминировать кризис снабжения продовольствием и повышение цен на продовольствие, на которые сильно повлияло вторжение РФ в Украину.

Также в Японии пройдут встречи министров цифровой трансформации, министров труда, а также министров науки и технологий, образования и здравоохранения.

Ранее мы писали, что правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ, который запрещает экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы для производства дронов.

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