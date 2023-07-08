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Среди тем – БПЛА и космос. Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве

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Суббота 08 июля 2023 03:14
Среди тем – БПЛА и космос. Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве Фото: Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Среди его ключевых тем – разработка БПЛА и космические технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

Меморандум подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, а также министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Среди ключевых направлений сотрудничества:

  • развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов;
  • наращивание производства разных типов БпЛА;
  • исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран;
  • другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.

Сообщается, что меморандум будет способствовать укреплению партнерства между государствами и развитию технологий и отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение. Документ был подписан в присутствии президентов Украины и Турции.

Визит Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 7 июля, прибыл с визитом в Турцию. В ходе поездки он провел переговоры с турецким лидером.

После совместных переговоров Эрдоган заявил, что Турция ведет работу по продлению "зерновой сделки" и прилагает все усилия, чтобы увеличить срок ее действия на два года. По мнению Зеленского, зерновое соглашение не должно зависеть от чьего-либо настроения. Весь мир заинтересован в том, чтобы действовал зерновой коридор.

Президент Турции также отметил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО, и добавил, что от наступления справедливого мира в Украине точно никто не проиграет.

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