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Серед тем – БПЛА та космос. Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю

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Субота 08 липня 2023 03:14
Серед тем – БПЛА та космос. Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю Фото: Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем – розробка БПЛА та космічні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України Володимира Зеленського.

Меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, а також міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

Серед ключових напрямів співробітництва:

  • розвиток потужностей та можливостей виробництва автономних транспортних засобів, у тому числі безпілотних літальних апаратів;
  • нарощування виробництва різних типів БПЛА;
  • дослідження та розробки в галузі автономних систем, космосу та інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн;
  • інше технічне співробітництво, необхідне у розвиток стратегічних галузей промисловості.

Повідомляється, що меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій та галузей промисловості, які мають важливе стратегічне значення. Документ було підписано у присутності президентів України та Туреччини.

Візит Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський учора, 7 липня, прибув із візитом до Туреччини. В ході поїздки він провів переговори з турецьким лідером.

Після спільних переговорів Ердоган заявив, що Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки. На думку Зеленського, зернова угода не повинна залежати від чийогось настрою. Весь світ зацікавлений у тому, щоби діяв зерновий коридор.

Президент Туреччини також зазначив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО і додав, що від настання справедливого миру в Україні точно ніхто не програє.

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