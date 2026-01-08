Нефтяная выручка РФ упала на треть, теряя 500 млн долларов в неделю, - разведка

Из-за санкций еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов, а в Беларуси усиливают репрессии против банковских работников, которые поддерживали протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневную сводку Службы внешней разведки Украины (СВР).

Обвал нефтяных доходов и логистический тупик

Экономическое давление на агрессора продолжает усиливаться. По сравнению с октябрем 2025 года, нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, что означает потерю примерно 500 млн долларов еженедельно.

Кроме того, с начала 2026 года из-за санкций против "Роснефти" и "Лукойла" возникли существенные ограничения на транзит энергоресурсов в Калининградскую область, что фактически углубляет изоляцию российского эксклава.

Кризис кадров в сфере кибербезопасности

Российский бизнес оказался в уязвимом состоянии из-за дефицита ИТ-специалистов. По данным разведки:

29% компаний РФ вообще не имеют штата специалистов по информационной безопасности;

42% компаний сталкиваются с критическими проблемами при попытке нанять экспертов в этой области.

Это делает российскую цифровую инфраструктуру легкой целью для кибератак.

Запрет на профессию в Беларуси

Режим Лукашенко продолжает использовать финансовый сектор как инструмент политического давления. Национальный банк Беларуси изменил правила аттестации банковских менеджеров.

Теперь лица, которые, по мнению спецслужб, участвовали в протестных акциях, официально лишаются права занимать руководящие должности в банках.

Ценностный разрыв: заявление патриарха Кирилла

На идеологическом фронте глава РПЦ Кирилл в очередной раз попытался оправдать конфликт с Западом. Он заявил, что причиной является "расхождение ценностей". В перечень обязательных "ценностей" он отнес лояльность к государству, при этом открыто исключив из этого списка права и свободы человека.