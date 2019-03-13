Сербська православна церква не визнає ПЦУ

СПЦ визнає лише Українську православну церкву, очолювану митрополитом Онуфрієм

Сербская православная церковь не признает Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает сербская газета "Політика".

Как сообщается, Сербская православная церковь считает ПЦУ "искусственной конфедерацией раскольнических структур" и "считает неканоничным вторжение вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решения в связи с Украиной".

"Киевскую митрополию никак нельзя отождествлять с нынешней Украиной, поскольку она находится под юрисдикцией Московского патриархата еще от 1686 года", - говорится в письме.

В письме уточняется, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что признание Православной церкви Украины затягивается из-за противодействия Российской церкви.

РБК-Украина писало, что 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.