Епіфаній пояснив, чому затягується визнання ПЦУ у світі

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній впевнений, що РПЦ залякує інші помісні церкви

Визнання Православної церкви України (ПЦУ) затягується через протидію Російської церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю предстоятеля ПЦУ Епіфанія BBC-Україна.

Епіфаній зазначив, що сподівався на швидке визнання з боку Елладської та Кіпрської церков, однак РПЦ заважає цьому. За його словами, Москва обробляє і залякує архієреїв інших помісних православних церкви.

"Проте я вірю, що ми пройдемо цей процес. Навіть заява Кіпрської церкви була неоднозначною... Вони критикують Москву та її дії, чітко вказуючи на те, що один з предстоятелів не має права виключати з диптихів іншого предстоятеля, це не є виявом християнського смирення", - зазначив Епіфаній.

Він також висловив сподівання, що протягом кількох місяців відбудеться визнання з боку кількох помісних церков.

"В березні має відбутися засідання архієрейського собору Елладської церкви, ми почуємо їх відповідь, і тоді будемо бачити, як нам діяти в майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що томос про автокефалію ПЦУ включили в шкільну програму.

Раніше також Епіфаній заявляв, що в ОРДЛО готують конфіскацію майна Православної церкви України.