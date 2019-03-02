Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у бойовиків 22 "Гради"

Фото: БМ-22 "Град" (MilitaryArms.ru)

Реактивні системи залпового вогню "Град" зафіксували біля Катеринівки

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на окупованій території Донбасу 22 реактивні системи залпового вогню "Град". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт СММ від 28 лютого 2019.

Наголошується, що озброєння було розміщено з порушенням ліній відведення. Системи БМ-22 "Град", 122 мм розміщені недалеко від селища Катеринівка (колишнє Ювілейне, - ред.) що за 8 км на захід від Луганська.

Також на підконтрольній уряду території спостерігачі зафіксували 1 міномет (невстановленого типу) на вантажівці. Автомобіль розташувався у дворі житлового будинку в селищі Кирилівка - це за 26 км на північний схід від Маріуполя.

Нагадаємо, вранці 26 лютого патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Золотому-5. Патруль здійснював моніторинг безпекової ситуації в районі для забезпечення можливості проведення ремонтних робіт на водопроводі. В цей момент почався обстріл.