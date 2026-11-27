65-летний профессор Белградского университета Радомир Саичич будет баллотироваться в президенты Сербии от политической силы "Студенческий список". Выборы назначены на 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Кто такой Радомир Саичич

По данным издания, политическая группа "Студенческий список" в пятницу поддержала кандидатуру Радомира Саичича. Ему 65 лет, он преподает органическую химию в Белградском университете.

Популярность Саичич получил во время почти двух лет интенсивных антиправительственных протестов, которые возглавляли студенты. Затем движение объединилось в политическую силу, победившую на досрочных выборах 25 октября.

Сейчас Саичич является депутатом. Ожидается, что он откажется от мандата, чтобы баллотироваться на пост президента 27 декабря.

Что известно о расстановке политсил

"Студенческий список" имеет 140 из 250 мест в парламенте и постепенно перехватывает рычаги власти у партии Александара Вучича. Однако кандидатуру премьер-министра движение пока не предложило и правительство не сформировало.

Сам Вучич покинул пост президента в сентябре, сократив свой второй мандат, чтобы вернуться во власть на посту премьера. Эта попытка оказалась неудачной.

Он допустил, что его партия может не выдвигать кандидата на президентских выборах. Окончательное решение она примет на партийном съезде в начале декабря.