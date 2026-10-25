"Мы проиграли": Вучич признал, что "Студенческий список" получит большинство в парламенте

На парламентских выборах в Сербии 25 октября, по предварительным данным, побеждает возникший на волне массовых антиправительственных протестов оппозиционный "Студенческий список". Он может получить от 135 до 140 из 250 мандатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера списка "Объединенная Сербия" Александара Вучича, которое приводит сербский телеканал N1 .

"Результатов у нас нет, многие будут удивлены, а вы поймете, сколько кое-кто врал. Но на основе стратифицированной выборки понятно, что мы эти выборы проиграли", - заявил Вучич, до недавнего времени занимавший пост президента Сербии.

Для большинства в парламенте нужно 126 мандатов, поэтому "Студенческий список" сможет сформировать правительство самостоятельно. В штабе победителей уже празднуют, а их поклонники собираются в центре Белграда.

Учитель отметил, что его список победил среди сербов в регионе: в Республике Сербской, Черногории, Северной Македонии и Косово.

Учитель поздравил победителей, но назвал их "исполнителями грязных работ", которые, по его словам, действовали по чужому замыслу, чтобы свергнуть суверенную страну.

"На какой-то момент вам это удалось. Надолго? Увидим", - сказал он.

Он также иронически приветствовал известную сербскую правозащитницу Наташу Кандич, заявив, что "победила ее политика" при огромной поддержке из-за границы.

Самым громким стало предупреждение Вучича о внешней политике.

"До марта или апреля у вас будут введены санкции против Российской Федерации. Они сделают все то, о чем не хотели вам говорить", - заявил он.

Учитель заверил, что как бывший президент будет вести себя ответственно, потому что не хочет беспорядков и стычек. В то же время, пообещал продолжить борьбу: "Никто никуда не будет убегать".