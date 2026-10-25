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"Мы проиграли": Вучич признал, что "Студенческий список" получит большинство в парламенте

23:54 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
"Мы проиграли": Вучич признал, что "Студенческий список" получит большинство в парламенте Фото: экспрезидент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
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На парламентских выборах в Сербии 25 октября, по предварительным данным, побеждает возникший на волне массовых антиправительственных протестов оппозиционный "Студенческий список". Он может получить от 135 до 140 из 250 мандатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера списка "Объединенная Сербия" Александара Вучича, которое приводит сербский телеканал N1.

"Результатов у нас нет, многие будут удивлены, а вы поймете, сколько кое-кто врал. Но на основе стратифицированной выборки понятно, что мы эти выборы проиграли", - заявил Вучич, до недавнего времени занимавший пост президента Сербии.

Для большинства в парламенте нужно 126 мандатов, поэтому "Студенческий список" сможет сформировать правительство самостоятельно. В штабе победителей уже празднуют, а их поклонники собираются в центре Белграда.

Учитель отметил, что его список победил среди сербов в регионе: в Республике Сербской, Черногории, Северной Македонии и Косово.

Учитель поздравил победителей, но назвал их "исполнителями грязных работ", которые, по его словам, действовали по чужому замыслу, чтобы свергнуть суверенную страну.

"На какой-то момент вам это удалось. Надолго? Увидим", - сказал он.

Он также иронически приветствовал известную сербскую правозащитницу Наташу Кандич, заявив, что "победила ее политика" при огромной поддержке из-за границы.

Самым громким стало предупреждение Вучича о внешней политике.

"До марта или апреля у вас будут введены санкции против Российской Федерации. Они сделают все то, о чем не хотели вам говорить", - заявил он.

Учитель заверил, что как бывший президент будет вести себя ответственно, потому что не хочет беспорядков и стычек. В то же время, пообещал продолжить борьбу: "Никто никуда не будет убегать".

Досрочные выборы Вучич назначил еще 9 сентября, когда распустил парламент Сербии. Он сделал это на фоне длительных антиправительственных протестов, начавшихся после трагедии в Нови-Саде в 2024 году: там обрушился навес железнодорожного вокзала, погибли 16 человек. Именно из этих протестов и вырос "Студенческий список".

В конце сентября, 27-го, Вучич ушел в отставку с поста президента. Он объяснил, что хочет идти на выборы как обычный гражданин и возглавил список "Объединенная Сербия".

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