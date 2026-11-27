65-річний професор Белградського університету Радомир Саїчич балотуватиметься у президенти Сербії від політичної сили "Студентський список". Вибори призначені на 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Хто такий Радомир Саїчич

За даними видання, політична група "Студентський список" у п'ятницю підтримала кандидатуру Радомира Саїчича. Йому 65 років, він викладає органічну хімію в Белградському університеті.

Популярність Саїчич здобув під час майже двох років інтенсивних антиурядових протестів, які очолювали студенти. Згодом рух об'єднався в політичну силу, що перемогла на дострокових виборах 25 жовтня.

Нині Саїчич є депутатом. Очікується, що він відмовиться від мандата, щоб балотуватися на посаду президента 27 грудня.

Що відомо про розстановку політсил

"Студентський список" має 140 із 250 місць у парламенті й поступово перебирає важелі влади від партії Александара Вучича. Однак кандидатуру прем'єр-міністра рух поки не запропонував і уряд не сформував.

Сам Вучич залишив посаду президента у вересні, скоротивши свій другий мандат, щоб повернутися до влади на посаді прем'єра. Ця спроба виявилася невдалою.

Він припустив, що його партія може не висувати кандидата на президентських виборах. Остаточне рішення вона ухвалить на партійному з'їзді на початку грудня.