Президент Сербии Александр Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся в октябре. В то же время, официально решение о роспуске Народной скупщины и назначении голосования он объявит 9 сентября, в полдень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1 .

Учитель подтвердил журналистам дату проведения досрочных парламентских выборов в стране. Голосование состоится 25 октября 2026 года. Завтра он подпишет указ о роспуске Народной скупщины и решение о назначении досрочных парламентских выборов.

Ранее Вучич называл две возможные даты досрочного голосования – 18 или 25 октября. Теперь он подтвердил, что выборы пройдут именно 25 октября. По сербскому законодательству между объявлением выборов и днем голосования должно пройти от 45 до 60 дней.

Причина роспуска парламента

Досрочные выборы проходят на фоне продолжительных политических и общественных протестов в Сербии. Массовые демонстрации начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Новом-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Протесты сопровождались требованиями привлечь виновных к ответственности и бороться с коррупцией.

В то же время, правящая Сербская прогрессивная партия ранее выдвинула Вучича кандидатом на должность премьер-министра в случае победы его политической силы на выборах. Таким образом, предстоящее голосование может стать новым стартом на посту премьера.

Реакция на погребение "боснийского мясника"

Говоря о резкой реакции на похороны Ратко Младича, Вучич сказал, что он "всего этого ожидал".

"Эти похороны служили алиби для многих в регионе, чтобы показать, как сильно они ненавидят Сербию и как сильно они ненавидят ее успехи", - сказал Вучич.