Президент Сербии объявил о планах провести досрочные выборы в парламент

01:55 22.05.2026 Пт
1 мин
Почему возникла потребность досрочных выборов?
aimg Эдуард Ткач
Президент Сербии объявил о планах провести досрочные выборы в парламент Фото: Александар Вучич (Getty Images)
Президент Сербии Александар Вучич заявил о планах провести досрочные парламентские выборы. Они могут состоятся в период с конца сентября до середины ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Выборы пройдут в период с сентября по ноябрь, то есть с конца сентября до середины ноября", - сказал Вучич государственному телеканалу RTS.

Bloomberg отмечает, что выборы в 250-местный парламент могут стать пятыми в Сербии за десятилетие и четвертыми, которые будут проведены досрочно. Партия Вучича в свою очередь доминирует на выборах с 2012 года.

Что предшествовало

Напомним, что Сербию потрясли студенческие протесты, которые начались после обращения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, из-за чего погибли 16 человек. По состоянию на сейчас страна сталкивается с антиправительственными протестами уже более года.

В свою очередь оппозиционные партии и активисты обвиняют правительство в коррупции и некомпетентности.

Также мы писали, что в середине августа 2025 года между митингующими и полицией возникли столкновения. В результате случившегося пострадали 6 сотрудников полиции и были задержаны 38 человек.

