Президент Сербии объявил о планах провести досрочные выборы в парламент

Президент Сербии Александар Вучич заявил о планах провести досрочные парламентские выборы. Они могут состоятся в период с конца сентября до середины ноября.

"Выборы пройдут в период с сентября по ноябрь, то есть с конца сентября до середины ноября", - сказал Вучич государственному телеканалу RTS. Bloomberg отмечает, что выборы в 250-местный парламент могут стать пятыми в Сербии за десятилетие и четвертыми, которые будут проведены досрочно. Партия Вучича в свою очередь доминирует на выборах с 2012 года.