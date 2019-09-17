УАФ не продаватиме квитки на матч відбору Євро-2020 із Сербією

Фото: Україна - Сербія (ffu.ua)

Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки

Українська асоціація футболу (УАФ) відмовилася від своєї квоти квитків на матч між збірними Сербії та України в рамках відбору до Євро-2020. Про це організація інформує на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне рішення було прийняте за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між вболівальниками двох країн. Заключний поєдинок у відбірковому турнірі відбудеться 17 листопада 2019 в Белграді на стадіоні "Райко Мітіч".

Зауважимо, що матч Україна - Сербія (5:0) який відбувся у Львові 7 червня, пройшов без вболівальників гостей з тієї ж причини.

Після п'яти турів відбору Євро-2020 "синьо-жовті" очолюють групу з 13 очками в активі. Команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Португалією (0:0), розгромила Сербію (5:0) і Литву (3:0), а також двічі перемогла Люксембург (2:1, 1:0).

Нагадаємо, дві національні збірні вже втратили шанси обігнати команду України у відбірковому турнірі на Євро-2020. Португалія набрала 8 балів у 4 матчах, після 5 поєдинків у Сербії - 7 пунктів, Люксембурга - 4, Литва набрала лише один бал.