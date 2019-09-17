ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УАФ не продаватиме квитки на матч відбору Євро-2020 із Сербією

Новини » Спорт    17.09.2019 - 18:07
УАФ не продаватиме квитки на матч відбору Євро-2020 із Сербією
Фото: Україна - Сербія (ffu.ua)

Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки

Українська асоціація футболу (УАФ) відмовилася від своєї квоти квитків на матч між збірними Сербії та України в рамках відбору до Євро-2020. Про це організація інформує на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне рішення було прийняте за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між вболівальниками двох країн. Заключний поєдинок у відбірковому турнірі відбудеться 17 листопада 2019 в Белграді на стадіоні "Райко Мітіч".

Зауважимо, що матч Україна - Сербія (5:0) який відбувся у Львові 7 червня, пройшов без вболівальників гостей з тієї ж причини.

Після п'яти турів відбору Євро-2020 "синьо-жовті" очолюють групу з 13 очками в активі. Команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Португалією (0:0), розгромила Сербію (5:0) і Литву (3:0), а також двічі перемогла Люксембург (2:1, 1:0).

Нагадаємо, дві національні збірні вже втратили шанси обігнати команду України у відбірковому турнірі на Євро-2020. Португалія набрала 8 балів у 4 матчах, після 5 поєдинків у Сербії - 7 пунктів, Люксембурга - 4, Литва набрала лише один бал.

Роналду став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонатів Європи До Ліги чемпіонів заявлено 12 футболістів збірної України
Новини України Збірна УкраїниСербиябезопасностьотборЄвро-2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся