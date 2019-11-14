Збірна України мінімально обіграла Естонію в товариському матчі

Переможний гол на рахунку Безуса

Збірна України обіграла команду Естонії в товариському матчі. Зустріч, яку вперше національна команда провела на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі, завершився з рахунком 1:0.

"Синьо-жовті" переважали гостей у володінні м'ячем і в боротьбі. Після перерви естонці почали діяти сміливіше та декілька разів наближалися до воріт Луніна. Проте єдиний і переможний гол в компенсований час забив Роман Безус.

Як і обіцяв Шевченко, шанс зіграти у збірній України отримали ті футболісти, хто раніше був менше задіяний. Так, півзахисник Євген Шахов вийшов в стартовому складі вперше з 10 листопада 2017, коли він провів 9 хвилин на полі проти Словаччини (2:1) в товариському матчі. Також перша поява з 3 червня 2018 за національну команду і для форварда Артема Бесєдіна. Тоді він провів один тайм в спарингу з Албанією (4:1).

Окрім того, дебютував у складі національної збірної півзахисник луганської "Зорі" Дмитро Іванисеня. Він вийшов на заміну в другому таймі.