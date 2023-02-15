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Сербия на фоне слухов о диверсантах заявила о поддержке целостности Молдовы

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с главой Молдовы Майей Санду подтвердил уважение к территориальной целостности Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.

Как сообщается, президент Молдовы Майя Санду в среду, 15 февраля, позвонила сербскому коллеге Александру Вучичу, чтобы поговорить с ним о возможном привлечении сербов к дестабилизации ситуации в стране.

"Разговор состоялся в контексте заявления главы государства, сделанного в начале недели, о рисках дестабилизации ситуации в нашей стране и возможном привлечении к нему граждан других государств", - говорится в заявлении прессслужбы.

Отмечено, что лидеры двух стран подтвердили уважение территориальной целостности своих государств и выразили готовность к сотрудничеству в предотвращении противоправной деятельности с участием граждан обеих стран.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санд заявила, что Россия не впервые хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране. По ее словам, РФ намерена с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой (в том числе сербов) дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове.

Однако Сербия отрицает возможное участие ее граждан в подготовке госпереворота в Молдове. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич требует, чтобы Кишинев предоставил всю информацию.

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