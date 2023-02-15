Сербія на тлі чуток про диверсантів заявила про підтримку цілісності Молдови

Президент Сербії Александр Вучич під час телефонної розмови з главою Молдови Майєю Санду підтвердив повагу до територіальної цілісності Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Молдови.

Як повідомляєтья, президент Молдови Майя Санду у середу, 15 лютого, зателефонувала сербському колезі Александру Вучичу, щоб поговорити з ним про можливе залученні сербів до дестабілізації ситуації в країні.

"Розмова відбулася в контексті заяви глави держави, зробленої на початку тижня, про ризики дестабілізації ситуації в нашій країні та можливе залучення до неї громадян інших держав", - йдеться в заяві пресслужби.

Зазначено, що лідери двох країн підтвердили повагу до територіальної цілісності своїх держав та висловили готовність до співпраці у запобіганні протиправній діяльності за участю громадян обох країн.