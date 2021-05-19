Сербія терміново відкликала посла з Польщі: дипломат зірвав візит глави МЗС до Варшави

Причиною відкликання сербського посла стало підписання дипломатом листа на підтримку ЛГБТ в Польщі. Документ підписали представники 40 дипмісій у Варшаві. При цьому, зазначає видання, Журовац не повідомив про свої дії МЗС Сербії.

"Журовац підписав лист за день до візиту глави МЗС Селаковича до Польщі. Це викликало негативну реакцію польської консервативної влади, особливо враховуючи той факт, що інші країни регіону, наприклад Угорщина, Румунія і Болгарія, цей лист не підписали", - вказується в повідомленні.

В результаті візит Міністра закордонних справ Сербії до Польщі був скасований. Він повинен був відбутися 19-20 травня.

Щоб уникнути повторення подібних скандалів, за даними джерел видання, МЗС Сербії нагадало всім своїм диппредставництвам про необхідність сповіщати міністерство і не підписувати колективних документів без отримання згоди. Питання повернення сербського посла до Польщі буде вирішуватися на майбутньому засіданні уряду країни.