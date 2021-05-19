Сербия срочно отозвала посла из Польши: дипломат сорвал визит главы МИД в Варшаву

Причиной отзыва сербского посла стало подписание дипломатом письма в поддержку ЛГБТ в Польше. Документ подписали представители 40 дипмиссий в Варшаве. При этом, отмечает издание, Журовац не поставил в известность о своих действиях МИД Сербии.

"Журовац подписал письмо за день до визита главы МИД Селаковича в Польшу. Это вызвало негативную реакцию польской консервативной власти, особенно учитывая тот факт, что другие страны региона, например Венгрия, Румыния и Болгария, это письмо не подписали", - указывается в сообщении.

В результате визит министра иностранных дел Сербии в Польшу был отменен. Он должен был состояться 19-20 мая.

Во избежание повторения подобных скандалов, по данным источников издания, МИД Сербии напомнил всем своим диппредставительствам о необходимости оповещать министерство и не подписывать коллективных документов без получения согласия. Вопрос возвращения сербского посла в Польшу будет решаться на предстоящем заседании правительства страны.