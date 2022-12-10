Сербия направит миссии НАТО запрос о вводе армии и полицейских в Косово, - Вучич

"Резолюция 1244 Совбеза ООН подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет разрешено вернуться. Пока никаких переговоров с KFOR (миссия НАТО в Косово - ред.) о возвращении сербского персонала не было", - рассказал президент.

По словам Вучича, у него нет иллюзий и он знает, что просьбу о размещении сербских военных и полицейских на территории Косово отклонят.

"Они найдут бесчисленное множество поводов, хотя и не имеют на это права, чтобы сказать, что они "контролируют ситуацию" и что "в этом нет необходимости", - добавил глава государства.

При этом он отметил, что одобрение подобного запроса - это якобы "обязанность KFOR".