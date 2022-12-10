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Сербия направит миссии НАТО запрос о вводе армии и полицейских в Косово, - Вучич

Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сербия направит запрос командующему сил НАТО в Косово о размещении своих полицейских и военнослужащих на территории частично признанного государства.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Резолюция 1244 Совбеза ООН подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет разрешено вернуться. Пока никаких переговоров с KFOR (миссия НАТО в Косово - ред.) о возвращении сербского персонала не было", - рассказал президент.

По словам Вучича, у него нет иллюзий и он знает, что просьбу о размещении сербских военных и полицейских на территории Косово отклонят.

"Они найдут бесчисленное множество поводов, хотя и не имеют на это права, чтобы сказать, что они "контролируют ситуацию" и что "в этом нет необходимости", - добавил глава государства.

При этом он отметил, что одобрение подобного запроса - это якобы "обязанность KFOR".

Напомним, сегодня, 10 декабря, на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

Позже власти частично признанного государства закрыли несколько КПП на границе с Сербией и перенесли местные выборы.

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