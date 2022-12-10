Очередной скандал, сирены и баррикады на севере Косово: что происходит
В субботу, 10 декабря, на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs.
Причина скандала
Как отмечает издание, Пантич был задержан сегодня, 10 декабря, когда он возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Сотрудники полиции частично признанного государства отвезли его на полицейскую базу, которая находится на севере Косово.
Директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович отреагировал на его задержание.
"Речь идет о жестокой мести и запугивании со стороны Альбина Курти (премьер Косово - ред.), решившего теперь преследовать сербских полицейских, которым он без каких-либо оснований и доказательств пытается приписать действия, к которым они не имеют никакого отношения", - заявил он.
Баррикады и сирены
Как сообщает Kosovo Online, после задержания Пантича сербы Косово начали возводить баррикады на севере страны. Они заградили грузовиками и различными автомобилями дороги. Так сербы хотят не дать вывезти Пантича в столицу частично признанного государства - Приштину.
Также на улицы северной части населенных пунктов Косово начали выходить сербы. В городах Косовско-Митровица и Звечане слышны сирены.
В издании добавляют, что бойцы польского контингента KFOR (международных сил по поддержке мира в Косово, которыми руководит НАТО) уже "находятся в 150 метрах от места, где сербы возвели баррикады". Также туда прибыли и представители EULEX (специальной миссии ЕС, в которую, в частности, входят правоохранители).
Напомним, это уже не первая эскалация на севере Косово в этом году. 31 июля в Косовско-Митровицком округе, который находится на границе с Сербией, также были слышны сирены со стрельбой. Причиной этому стало нововведение, согласно которому косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто, должны переоформить их на знаки Косово (RKS).
Также мы писали, что еще вчера, 9 декабря, стало известно о намерении Сербии отправить своих правоохранителей в Косово.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.