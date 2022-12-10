Очередной скандал, сирены и баррикады на севере Косово: что происходит

В субботу, 10 декабря, на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs .

Причина скандала

Как отмечает издание, Пантич был задержан сегодня, 10 декабря, когда он возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Сотрудники полиции частично признанного государства отвезли его на полицейскую базу, которая находится на севере Косово.

Директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович отреагировал на его задержание.

"Речь идет о жестокой мести и запугивании со стороны Альбина Курти (премьер Косово - ред.), решившего теперь преследовать сербских полицейских, которым он без каких-либо оснований и доказательств пытается приписать действия, к которым они не имеют никакого отношения", - заявил он.

Баррикады и сирены

Как сообщает Kosovo Online, после задержания Пантича сербы Косово начали возводить баррикады на севере страны. Они заградили грузовиками и различными автомобилями дороги. Так сербы хотят не дать вывезти Пантича в столицу частично признанного государства - Приштину.

Также на улицы северной части населенных пунктов Косово начали выходить сербы. В городах Косовско-Митровица и Звечане слышны сирены.

В издании добавляют, что бойцы польского контингента KFOR (международных сил по поддержке мира в Косово, которыми руководит НАТО) уже "находятся в 150 метрах от места, где сербы возвели баррикады". Также туда прибыли и представители EULEX (специальной миссии ЕС, в которую, в частности, входят правоохранители).