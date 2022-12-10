ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Очередной скандал, сирены и баррикады на севере Косово: что происходит

Новина українською →
Суббота 10 декабря 2022 17:59
Очередной скандал, сирены и баррикады на севере Косово: что происходит Иллюстративное фото: в Косово начался очередной скандал с участием сербов (t.me/legitimniy)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 10 декабря, на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs.

Причина скандала

Как отмечает издание, Пантич был задержан сегодня, 10 декабря, когда он возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Сотрудники полиции частично признанного государства отвезли его на полицейскую базу, которая находится на севере Косово.

Директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович отреагировал на его задержание.

"Речь идет о жестокой мести и запугивании со стороны Альбина Курти (премьер Косово - ред.), решившего теперь преследовать сербских полицейских, которым он без каких-либо оснований и доказательств пытается приписать действия, к которым они не имеют никакого отношения", - заявил он.

Баррикады и сирены

Как сообщает Kosovo Online, после задержания Пантича сербы Косово начали возводить баррикады на севере страны. Они заградили грузовиками и различными автомобилями дороги. Так сербы хотят не дать вывезти Пантича в столицу частично признанного государства - Приштину.

Также на улицы северной части населенных пунктов Косово начали выходить сербы. В городах Косовско-Митровица и Звечане слышны сирены.

В издании добавляют, что бойцы польского контингента KFOR (международных сил по поддержке мира в Косово, которыми руководит НАТО) уже "находятся в 150 метрах от места, где сербы возвели баррикады". Также туда прибыли и представители EULEX (специальной миссии ЕС, в которую, в частности, входят правоохранители).

Напомним, это уже не первая эскалация на севере Косово в этом году. 31 июля в Косовско-Митровицком округе, который находится на границе с Сербией, также были слышны сирены со стрельбой. Причиной этому стало нововведение, согласно которому косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто, должны переоформить их на знаки Косово (RKS).

Также мы писали, что еще вчера, 9 декабря, стало известно о намерении Сербии отправить своих правоохранителей в Косово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Косово Евросоюз Сербия
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители