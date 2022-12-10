UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сербія направить місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських у Косово, - Вучич

Фото: Александар Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сербія направить запит командувачу сил НАТО в Косово щодо розміщення своїх поліцейських та військовослужбовців на території частково визнаної держави.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs, про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

"Резолюція 1244 Радбезу ООН підтвердила, що узгодженій кількості сербських військових і поліцейських буде дозволено повернутися. Поки що жодних переговорів з KFOR (місія НАТО в Косово - ред.) про повернення сербського персоналу не було", - розповів президент.

За словами Вучича, він не має ілюзій і знає, що прохання про розміщення сербських військових і поліцейських на території Косова відхилять.

"Вони знайдуть безліч приводів, хоча і не мають на це права, щоб сказати, що вони "контролюють ситуацію" і що "в цьому немає необхідності", - додав голова держави.

При цьому він зазначив, що схвалення такого запиту - це нібито "обов'язок KFOR".

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня,на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання екс-співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Пізніше влада частково визнаної держави закрила кілька КПП на кордоні з Сербією і перенесла місцеві вибори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОКосовоСербия