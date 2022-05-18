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Сербія пообіцяла Україні допомогти відбудувати зруйновані під час війни міста

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Белград, Середа 18 травня 2022 17:04
Сербія пообіцяла Україні допомогти відбудувати зруйновані під час війни міста Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr.com)
Автор: Наталія Юрченко

Сергія готова допомогти Україні відбудувати міста, які були зруйновані під час російського вторгнення. Крім того, країна хоче посилити співпрацю після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Зазначається, що президент Сербії Александар Вучич зустрівся з новим послом України Володимиром Толкачем. Глава держави заявив про підтримку України, суверенітету та територіальної цілісності. Він зазначив, що це головні принципи міжнародного права, що міститься в статуті Організації Об’єднаних Націй.

Крім того, Вучич наголосив, що Сербія віддана мирному врегулюванню суперечок і підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори. Він нагадав, що країна прийняла багато біженців з України, надала усі права на проживання та дозвіл на роботу.

Президент пообіцяв, що Сербія допоможе Україні після війни, зокрема, на етапі відбудови. За словами Вучича, країни мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що Сербія буде і надалі пручатися щодо введення санкцій проти Росії.

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