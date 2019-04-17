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Сербія почала будівництво ділянки "Турецького потоку"

Новини » Промисловість    17.04.2019 - 16:51
Сербія почала будівництво ділянки "Турецького потоку"
Фото: газопровід "Турецький потік" (twitter.com/NewEurope_

Плани Сербії з будівництва газопроводу не залежать від прогресу Болгарії в завершенні власної ділянки

Сербія почала будівництво ділянки трубопроводу "Турецький потік" для транспортування російського природного газу в Європу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що плани Сербії з будівництва газопроводу не залежать від прогресу Болгарії в завершенні власної ділянки.

"Ми не будемо чекати, коли буде побудована болгарська частина. Ми вже почали будівельні роботи на сербській частині "Турецького потоку"", - заявив Він.

"Турецький потік" буде транспортувати російський газ по трубопроводу під Чорним морем в обхід України і далі через Болгарію, Сербію і Угорщину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Російської Федерації заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Компанія "Газпром" проробляє маршрут транспортування газу Болгарія - Сербія - Угорщина з виходом на газорозподільний центр в австрійському Баумгартені.

Зазначимо, раніше державний департамент США назвав "Північний потік-2" і "Турецький потік" політичним інструментом Російської Федерації.

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