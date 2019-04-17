Сербия начала строительство участка "Турецкого потока"

Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope_

Планы Сербии по строительству газопровода не зависят от прогресса Болгарии в завершении собственного участка

Сербия начала строительство участка трубопровода "Турецкий поток" для транспортировки российского природного газа в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что планы Сербии по строительству газопровода не зависят от прогресса Болгарии в завершении собственного участка.

"Мы не будем ждать, когда будет построена болгарская часть. Мы уже начали строительные работы на сербской части "Турецкого потока"", - заявил Дачич.

"Турецкий поток" будет транспортировать российский газ по трубопроводу под Черным морем, в обход Украины и далее через Болгарию, Сербию и Венгрию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Российской Федерации заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Компания "Газпром" прорабатывает маршрут транспортировки газа Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

Отметим, ранее государственный департамент США назвал "Северный поток-2" и "Турецкий поток" политическим инструментом Российской Федерации.