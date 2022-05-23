Сербія, Хорватія і ще вісім країн засудили вторгнення Росії в Україну

Держави Адріатико-Іонічного регіону, включаючи Сербію і Хорватію, прийняли декларацію, в якій вторгнення Росії в Україну названо "незаконним і невиправданим". При цьому країни висловили прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Хорватія, Словенія, Італія, Греція, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія і Сан-Марино зібралися в рамках Стратегії ЄС по формуванню Адріатико-Іонічного регіону (EUSAIR).
Вони перерахували 25 пунктів у спільній декларації про своє майбутнє співробітництво під егідою Єврокомісії, перший з яких стосувався війни в Україні.
"Ми, представники урядів, найрішучішим чином шкодуємо про незаконну і невиправдану агресію Росії проти України. Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в документі.
Декларація не є юридично зобов'язуючим документом і лише висловлює спільну політичну позицію підписали її сторін.
Раніше Сербія ввела санкції проти Білорусі через її причетність до російської агресії проти України.
Крім того, Сербія готова допомогти Україні відбудувати міста, які були зруйновані під час російського вторгнення.
При цьому президент Александер Вучич заявив, що Сербія буде і надалі чинити опір введенню санкцій проти Росії.
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