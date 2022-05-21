ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі через війну в Україні

Новость на русском →
Сербія, Субота 21 травня 2022 00:45
Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі через війну в Україні Фото: Сербія ввела санкції проти Білорусі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сербія ввела санкції проти Білорусі через її причетність до російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Йдеться про санкції ЄС, запроваджені 8 квітня. Це секторальні санкції щодо білоруської фінансово-транспортної системи.

Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії. При цьому офіційних повідомлень сербської влади з цього питання немає.

Це другий раз, коли Сербія дотримується санкцій ЄС, пов'язаних з війною в Україні, після березневого рішення про поширення обмежувальних заходів на колишнього президента України Віктора Януковича і провідних представників українського керівництва з 2010 по 2014 роки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що втрати Білорусі від санкцій США і ЄС склали понад 18 мільярдів доларів.

Ми також писали про те, що Росію і Білорусь відсторонили від баскетбольного ЧС-2023 та інших змагань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Сербия
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків