Сербия готова продавать снаряды ЕС, даже если их получит Украина, - Вучич

Склады Сербии "переполнены боеприпасами", страна готова поставлять их другим европейским странам, даже если эти боеприпасы потом окажутся в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил в интервью изданию Cicero президент Сербии Александар Вучич.
Вучич заявил, что несмотря на опасения, что Сербия из-за связей с Россией может угрожать кому-то в Европе - это не так. Наоборот, Сербия, как крупный производитель боеприпасов, готова поставлять их европейским странам.
"Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем сделать в европейскую безопасность", - сказал он.
Когда Вучича спросили, смогут ли покупатели использовать их в Украине, сербский президент ответил, что они "могут делать с ними что угодно". Сербии нужны от европейцев долгосрочные контракты, военное сотрудничество между странами есть, например, в Африке и Азии.
"Я всегда говорил, что Сербия является военно-нейтральной. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", - резюмировал он.
Отметим, весной 2025 года российская внешняя разведка заявила, что оборонные предприятия Сербии якобы поставляют боеприпасы Украине, несмотря на нейтралитет Белграда.
В списке РФ были ведущие компании сербского ВПК, поставки якобы происходили через схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и посредников. На российские обвинения сразу же отреагировал Вучич, заявив, что "некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности".
При этом тему поднимали еще в 2023 году, когда после утечки секретных документов Пентагона стало известно, что украинская армия могла получить через посредников сербские боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро.
Но и тогда Вучич отрицал такую информацию. А тогдашний премьер страны Милош Вучевич защитил право Белграда продавать боеприпасы западным покупателям, которые затем передают их Украине.