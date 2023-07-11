Парламент Сербии уволил министра экономики, который призывал ввести санкции против РФ

Депутаты сербского парламента большинством голосов уволили министра экономики Раде Басту, который призывал правительство присоединиться к санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tanjug .

Сообщается, что за отставку министра проголосовали 149 депутатов, 45 народных избранников воздержались.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич направила на рассмотрение парламента предложение об увольнении Басты. Глава правительства приняла такое решение после получения запроса от председателя Социалистической партии Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы.

Стоит отметить, что правительство ранее согласовало снятие с должности министра экономики единогласно. Баста отсутствовал на заседании кабмина уже 22 июня.

Сербия и санкции против России

В последние месяцы Раде Баста призывал правительство страны ввести санкции против России. Его мнение значительно отличалось от официальных заявлений сербского правительства. Одновременно с этим, глава МИД Сербии заявил, что власти страны могут ввести санкции против РФ в случае, если такой шаг будет отвечать их интересам.

А вот президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии. Ранее американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украине.