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Сербія з 1 червня пом'якшує карантинні заходи

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Белград, Понеділок 31 травня 2021 18:22
Сербія з 1 червня пом'якшує карантинні заходи Фото: Сербія з 1 червня пом'якшує карантинні заходи (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Сербії прийняв рішення пом'якшити деякі карантинні обмеження, які діють на території країни для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть пом'якшувати з вівторка, 1 червня.

Про це заявила міністр соціального захисту Сербії Дарія Кісіч-Тепавчевич, передає сербське видання Pink.

Так, в Сербії бари, кафе і ресторани зможуть працювати до півночі в закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках.

Ларьки і кіоски зможуть перейти на цілодобовий режим роботи.

При цьому кінотеатрам дозволять починати останній сеанс о 23: 00.

Також на наукові та Професійні конференції зможуть збирати до 200 учасників замість 100, як це було раніше.

Нагадавши, в Італії в трьох регіонах послабили карантин. Зокрема, скасували дію комендантської години.

Крім того, з 5 червня у Нідерландах почнуть частково пом'якшувати карантин. Зокрема, в країні буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. При цьому влада дозволила приймати в гостях чотири людини.

Додамо, що з 1 червня у Малайзії вводять повний локдаун через рекордні випадки коронавірусу. Він діятиме щонайменше до 14 червня.

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