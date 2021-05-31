Сербія з 1 червня пом'якшує карантинні заходи
Уряд Сербії прийняв рішення пом'якшити деякі карантинні обмеження, які діють на території країни для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть пом'якшувати з вівторка, 1 червня.
Про це заявила міністр соціального захисту Сербії Дарія Кісіч-Тепавчевич, передає сербське видання Pink.
Так, в Сербії бари, кафе і ресторани зможуть працювати до півночі в закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках.
Ларьки і кіоски зможуть перейти на цілодобовий режим роботи.
При цьому кінотеатрам дозволять починати останній сеанс о 23: 00.
Також на наукові та Професійні конференції зможуть збирати до 200 учасників замість 100, як це було раніше.
Нагадавши, в Італії в трьох регіонах послабили карантин. Зокрема, скасували дію комендантської години.
Крім того, з 5 червня у Нідерландах почнуть частково пом'якшувати карантин. Зокрема, в країні буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. При цьому влада дозволила приймати в гостях чотири людини.
Додамо, що з 1 червня у Малайзії вводять повний локдаун через рекордні випадки коронавірусу. Він діятиме щонайменше до 14 червня.