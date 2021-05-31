Сербія з 1 червня пом'якшує карантинні заходи

Уряд Сербії прийняв рішення пом'якшити деякі карантинні обмеження, які діють на території країни для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть пом'якшувати з вівторка, 1 червня.

Так, в Сербії бари, кафе і ресторани зможуть працювати до півночі в закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках.

Ларьки і кіоски зможуть перейти на цілодобовий режим роботи.

При цьому кінотеатрам дозволять починати останній сеанс о 23: 00.

Також на наукові та Професійні конференції зможуть збирати до 200 учасників замість 100, як це було раніше.