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Сербия с 1 июня смягчает карантинные меры

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Белград, Понедельник 31 мая 2021 18:22
Сербия с 1 июня смягчает карантинные меры Фото: Сербия с 1 июня смягчает карантинные меры (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Сербии приняло решение смягчить некоторые карантинные ограничения, которые действуют на территории страны для борьбы с коронавирусом. Меры начнут смягчать со вторника, 1 июня.

Об этом заявила министр социальной защиты Сербии Дария Кисич-Тепавчевич, передает сербское издание Pink.

Так, в Сербии бары, кафе и рестораны смогут работать до полуночи в закрытых помещениях и на открытых площадках.

Ларьки и киоски смогут перейти на круглосуточный режим работы.

При этом кинотеатрам разрешат начинать последний сеанс в 23:00.

Также на научные и профессиональные конференции смогут собирать до 200 участников вместо 100, как это было ранее.

Напомним, в Италии в трех регионах ослабили карантин. В частности, отменили действие комендантского часа.

Кроме того, с 5 июня в Нидерландах начнут частично смягчать карантин. В частности, в стране будет разрешено барам и ресторанам работать в закрытых помещениях, а музеям вновь открыться. При этом власти разрешили принимать в гостях четыре человека.

Добавим, что с 1 июня в Малайзии вводят полный локдаун из-за рекордных случаев коронавируса. Он будет действовать по меньшей мере до 14 июня.

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