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Сенцову пропонували дати свідчення на Кличка

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 14:13
Сенцову пропонували дати свідчення на Кличка
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

За словами режисера, слідчий вимагав дати свідчення перед виборами президента України

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень і режисер Олег Сенцов заявив, що від нього вимагали дати свідчення на голову Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка. Про це він заявив на спільній прес-конференції з Олександром Кольченко, передає РБК-Україна.

За його словами, слідчий вимагав дати свідчення перед виборами президента України.

"Приходить слідчий і каже: "На тебе свідчення є, по-любому сядеш, без варіантів. Але можеш полегшити свою долю, дати свідчення на кого-небудь у Києві. На Кличка або на кого-небудь ще... Будь прізвище влаштує". Потрібно розуміти, що все це відбувалося за два тижні до виборів президента України, тому їм потрібно було такий скандал підбити... Я сказав немає і ніколи про це не шкодував", - заявив колишній політв'язень.

У свою чергу, Кольченко повідомив, що йому на досудовій стадії не надходили подібні пропозиції від слідства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній український політв'язень Олег Сенцов не має претензій до Геннадія Афанасьєву, на свідченнях якого, зокрема, будувалося справу проти нього.

Крім того, Олег Сенцов заявив, що питання щодо його політичному житті для нього залишається відкритим. Однак він буде намагатися зробити все можливе для українського народу.

Також Олег Сенцов заявив, що в Крим приїде тільки на танках, при цьому позначивши, що буквально сприймати його слова не варто. Також він зазначив, що буде жити в Києві.

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