Сенцову і Балуху призначили державну стипендію імені Лук'яненко

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Державну стипендію призначили також Миколі Семену і Роману Сущенко

Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про призначення державних стипендій імені Левка Лук'яненка" українським політв'язням Олегу Сенцову, Володимиру Балуху і Роману Сущенко. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Згідно з указом державні стипендії імені Левка Лук'яненка призначені на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семену, Олегу Сенцову, Роману Сущенко. Також призначено стипендії строком на один рік Ільмі Умерову і Ахтему Чийгозу.

Нагадаємо, адвокат українського політв'язня Олега Сенцова розповів про стан здоров'я свого підзахисного. За словами адвоката, Сенцов відчуває себе відмінно, він поправився до 90 кілограмів.

Проте, український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха різко погіршився. Його містять в ШІЗО колонії в жахливих умовах на воді та хлібі.

"У нього набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками", - зазначила Денисова.

Також вона повідомила, що Балуху постійно продовжують термін утримання у штрафному ізоляторі, хоча за російськом законодавством він становить лише 15 діб.