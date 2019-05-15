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Адвокат розповів про стан здоров'я Сенцова

Новини » Політика    15.05.2019 - 15:47
Адвокат розповів про стан здоров'я Сенцова
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Сенцов почуває себе відмінно

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова розповів про стан здоров'я свого підзахисного. Про це Дмитро Дінзе повідомив "Крим.Реалії".

За словами адвоката, Сенцов почуває себе відмінно, він поправився до 90 кілограмів. Дінзе зазначив, що зараз психологічний стан у Сенцова "відмінний в слідстві того, що він постійно займається чимось творчим".

"Що стосується фізичного стану, то вже в даний час не доводиться турбуватися. Зараз він поправився до 90 кілограмів і відчуває себе відмінно. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які періодично дають про себе знати. Реабілітація пройшла успішно. Але ви майте на увазі, що це індивідуальна особливість організму. У Олега організм зміг відновитися, в інших - він може цього не зробити. Тому йому пощастило", - заявив Дінзе.

Зазначимо, що 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

РБК-Україна писало, що 29 грудня 2018 року ЄСПЛ повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченка. До цього Росія представила Європейського суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня.

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