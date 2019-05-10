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Адвокат Сенцова розповіла про умови його перебування у колонії

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 11:23
Адвокат Сенцова розповіла про умови його перебування у колонії
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Сенцов зараз працює над сценаріями

Український політв'язень Олег Сенцов не скаржиться на самопочуття та умови ув'язнення. Про це заявила адвокат Ольга Дінзе, повідомляє DW.

Вона додала, що Сенцов зараз працює над сценаріями.

"Половину дня усі в'язні займаються стройовою підготовкою - це вимога режиму. Олег марширує трохи менше за інших - йому дозволяють більше часу витрачати на прогулянки та заняття спортом через реабілітацію після голодування", - зазначила вона.

Нагадаємо, в серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму.

29 грудня 2018 року ЄСПЛ повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Росія представила Європейського суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня. Суд відмовив РФ. Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в коментарі РБК-Україна повідомляв, що рішення по скарзі політв'язня ЄСПЛ може прийняти в цьому році.

14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

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