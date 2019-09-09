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Сенцова і Кольченко будуть викликати в прокуратуру

Новини » Політика    09.09.2019 - 15:51
Сенцова і Кольченко будуть викликати в прокуратуру
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Колишні політв'язні мають дати свідчення у справі про їх викрадення в окупованому Криму

Прокуратура Криму буде викликати колишніх політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко для дачі показань. Про це розповіла прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко, передає "Громадське радіо".

Повідомляється, що свідчення будуть стосуватися обставин їхнього викрадення в окупованому Криму навесні 2014 року. Процесуальні дії почнуть проводити після того, як їх завершать оглядати лікарі.

Діденко додала, що у справі про викрадення Сенцову і Кольченко повинні надати статус потерпілих.

У справі про викрадення російськими окупаційними властями фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений в 2016 році Геннадій Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова,попри розшук ФСБ, Микита Боркин.

Нагадаємо, звільнені з ув'язнення в РФ українці продовжують проходити обстеження в лікарні "Феофанія".

Як повідомляло РБК-Україна, Олегу Сенцову і Олександр Кольченку, звільненим з в'язниць РФ, організували тимчасове житло. Також буде вирішуватись питання про постійне житло. Денісова наголосила, що до окупованого Криму, де жили Сенцов і Кольченко, їм повертатися не можна.

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Новини України КримОлег СенцовАлександр Кольченко
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