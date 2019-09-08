Лікарі розповіли про стан звільнених українців

Фото: українські полонені повернулися в Україну (РБК-Україна)

Українці продовжують проходити обстеження у "Феофанії"

Звільнені з ув'язнення в РФ українці продовжують проходити обстеження в лікарні "Феофанія". Про це розповів лікар, передає РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Медик повідомив, що для кожного вимагається індивідуальне лікування, а насамперед - фізична лікування і спокій, щоб психологічно відійти від пережитого. За його словами, жоден з уже колишніх ув'язнених не потребує інтенсивної терапії.

"Дуже сподобався один пацієнт. Він дуже вдячний, що на даний момент вже в Україні і за допомогу, яку йому надали. Всі пацієнти без винятку, навіть ті, які на даний момент не хочуть проходити, а хочуть побути з родичами. Всі вони погоджуються на те, що вони скоро будуть обстежені. Найближчий період - це понеділок", - прокоментував заступник головного лікаря Андрій Строкань.

Зазначимо, що один із звільнених українців Володимир Балух вранці повернувся в медустанову.

Нагадаємо, українці Олег Сенцов і Володимир Балух вже покинули лікарню "Феофанія", куди доставили 11 звільнені заручники Кремля після прильоту в Україну. У "Феофанії" звільненим українцям зробили ЕКГ, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження.