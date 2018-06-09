Сенцов добровільно відмовився від прийому їжі

Українського режисера Олега Сенцова оглянув консиліум російських лікарів. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на управління російської Федеральної служби виконання покарань.

Як зазначається, обстеження Сенцова, який 27-й день голодує в колонії, провів консиліум медиків Лабитнангі в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

"Повідомляємо, що засуджений Сенцов О.Г., який добровільно відмовився від прийому їжі, постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. 8 червня проведено черговий консиліум лікарів-фахівців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца повідомляла, що до Сенцова, ув'язненого в Росії, за чотири роки жодного разу не допустили українського консула.