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Сенцова оглянув консиліум російських лікарів

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 18:25
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцов добровільно відмовився від прийому їжі

Українського режисера Олега Сенцова оглянув консиліум російських лікарів. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на управління російської Федеральної служби виконання покарань.

Як зазначається, обстеження Сенцова, який 27-й день голодує в колонії, провів  консиліум медиків Лабитнангі в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

"Повідомляємо, що засуджений Сенцов О.Г., який добровільно відмовився від прийому їжі, постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. 8 червня проведено черговий консиліум лікарів-фахівців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца повідомляла, що до Сенцова, ув'язненого в Росії, за чотири роки жодного разу не допустили українського консула

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Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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