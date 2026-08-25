Sense Bank обновил состав наблюдательного совета после громкого расследования НАБУ

После кадровых изменений в Sense Bank состав наблюдательного совета пополнил международный банкир с более чем 25-летним опытом работы в финансовом секторе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Sense Bank.
Согласно сообщению, к наблюдательному совету Sense Bank присоединился новый независимый член - Петер Новак, имеющий более 25 лет опыта работы в сфере ИТ и операционной деятельности, в том числе в банковском секторе.
Петер Новак имеет большой опыт работы в банковской сфере Словакии и других европейских стран. В 2007-2010 он был членом правления, операционным директором (COO) и директором по информационным технологиям (CIO) Tatra Banka в Словакии.
В 2011-2014 годах Новак работал управляющим директором в Raiffeisen Bank International в Вене. Там он отвечал за международные операции и ИТ.
Также Новак входил в наблюдательные советы банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии.
Позже он продолжил работу в словацком банковском секторе. В 2014-2019 годах был операционным директором VUB Banka, а с 2019 по 2023 год занимал должность директора по ИТ в Prima Banka.
В Sense Bank отметили, что международный банковский опыт Новака должен усилить работу наблюдательного совета и содействовать дальнейшему развитию корпоративного управления.
Отдельно в банке отметили, что это должно помочь в подготовке Sense Bank к приватизации.
Назначение состоялось после того, как 22 августа по решению Кабинета Министров Николай Гладышенко прекратил свои полномочия члена наблюдательного совета банка.
Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка Алексея Ступака.
Сегодня, 25 августа, он предстал перед судом в рамках коррупционного расследования НАБУ "Форрест Гамп".