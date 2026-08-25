Sense Bank обновил состав наблюдательного совета после громкого расследования НАБУ

Согласно сообщению, к наблюдательному совету Sense Bank присоединился новый независимый член - Петер Новак, имеющий более 25 лет опыта работы в сфере ИТ и операционной деятельности, в том числе в банковском секторе.

Кто такой Петер Новак

Петер Новак имеет большой опыт работы в банковской сфере Словакии и других европейских стран. В 2007-2010 он был членом правления, операционным директором (COO) и директором по информационным технологиям (CIO) Tatra Banka в Словакии.

В 2011-2014 годах Новак работал управляющим директором в Raiffeisen Bank International в Вене. Там он отвечал за международные операции и ИТ.

Также Новак входил в наблюдательные советы банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии.

Позже он продолжил работу в словацком банковском секторе. В 2014-2019 годах был операционным директором VUB Banka, а с 2019 по 2023 год занимал должность директора по ИТ в Prima Banka.

В Sense Bank отметили, что международный банковский опыт Новака должен усилить работу наблюдательного совета и содействовать дальнейшему развитию корпоративного управления.

Отдельно в банке отметили, что это должно помочь в подготовке Sense Bank к приватизации.