Sense Bank оновив склад наглядової ради після гучного розслідування НАБУ

Згідно з повідомленням, до наглядової ради Sense Bank приєднався новий незалежний член - Петер Новак, який має понад 25 років досвіду роботи у сфері ІТ та операційної діяльності, зокрема у банківському секторі.

Хто такий Петер Новак

Петер Новак має значний досвід роботи у банківській сфері Словаччини та інших європейських країн. У 2007-2010 роках він був членом правління, операційним директором (COO) та директором з інформаційних технологій (CIO) Tatra Banka у Словаччині.

У 2011-2014 роках Новак працював керуючим директором у Raiffeisen Bank International у Відні. Там він відповідав за міжнародні операції та ІТ.

Також Новак входив до наглядових рад банків групи Raiffeisen у Чехії, Румунії та Угорщині.

Пізніше він продовжив роботу у словацькому банківському секторі. У 2014-2019 роках був операційним директором VUB Banka, а з 2019 до 2023 року обіймав посаду директора з ІТ у Prima Banka.

У Sense Bank зазначили, що міжнародний банківський досвід Новака має посилити роботу наглядової ради та сприяти подальшому розвитку корпоративного управління.

Окремо у банку наголосили, що це має допомогти у підготовці Sense Bank до приватизації.