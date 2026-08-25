Sense Bank оновив склад наглядової ради після гучного розслідування НАБУ

Після кадрових змін у Sense Bank склад наглядової ради поповнив міжнародний банкір із понад 25-річним досвідом роботи у фінансовому секторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Sense Bank.
Згідно з повідомленням, до наглядової ради Sense Bank приєднався новий незалежний член - Петер Новак, який має понад 25 років досвіду роботи у сфері ІТ та операційної діяльності, зокрема у банківському секторі.
Петер Новак має значний досвід роботи у банківській сфері Словаччини та інших європейських країн. У 2007-2010 роках він був членом правління, операційним директором (COO) та директором з інформаційних технологій (CIO) Tatra Banka у Словаччині.
У 2011-2014 роках Новак працював керуючим директором у Raiffeisen Bank International у Відні. Там він відповідав за міжнародні операції та ІТ.
Також Новак входив до наглядових рад банків групи Raiffeisen у Чехії, Румунії та Угорщині.
Пізніше він продовжив роботу у словацькому банківському секторі. У 2014-2019 роках був операційним директором VUB Banka, а з 2019 до 2023 року обіймав посаду директора з ІТ у Prima Banka.
У Sense Bank зазначили, що міжнародний банківський досвід Новака має посилити роботу наглядової ради та сприяти подальшому розвитку корпоративного управління.
Окремо у банку наголосили, що це має допомогти у підготовці Sense Bank до приватизації.
Призначення відбулося після того, як 22 серпня за рішенням Кабінету міністрів Микола Гладишенко припинив свої повноваження члена наглядової ради банку.
Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака.
Сьогодні, 25 серпня, він постав перед судом у межах корупційного розслідування НАБУ "Форрест Гамп".